Стали известны подробности ужесточения особого карантинного режима

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района».

Как сообщает Report, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял решение:

1. В целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также ужесточения особого карантинного режима с целью минимизации его возможных последствий в 2020 году в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском регионе будут применены следующие ограничения с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля:

1. В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и сведению к минимуму возможных последствий пандемии с 00:00 21 июня 2020 года до 06:00 5 июля 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронском районе будут введены следующие ограничения:

1.1.Приостановить деятельность по нижеперечисленным сферам деятельности и услугам:

1.1.1.деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

1.1.2.услуги на месте для клиентов в объектах общественного питания;

1.1.3.деятельность музеев и выставочных залов;

1.1.4. деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание в этих областях в доме клиента или в другом месте);

1.1.5. деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью);

1.1.6. проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

1.2.Допускается движение следующих лиц на основании служебных удостоверений:

1.2.1 сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;

1.2.2 депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

1.2.3 руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;

1.2.4 руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных юридических лиц публичного права и их заместители;

1.2.5 сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;

1.2.6 сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

1.3 Допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az:

сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных юридических лиц публичного права;

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики;

сотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц.

волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Общественного объединения «Региональное развитие», движения «Волонтеры аграрного развития», студентов-волонтеров «Bir», волонтеров Министерства труда и социальной защиты.

1.4. Передвижение разрешается после введения работодателями на портал icaze.e-gov.az сведений о сотрудниках юридических лиц, действующих в сферах, связанных со сбором сельскохозяйственной продукции, орошения, неотложной ветеринарной и фитосанитарной службы, а передвижение задействованных в данных областях физических лиц — путем использования усиленной электронной подписи территориальными представителями местных органов исполнительной власти по месту нахождения или же министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

1.5. За исключением лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего решения, другим лицам покидать место жительства и место нахождения допускается в следующих случаях:

1.5.1. для получения лечения по какому-либо графику или по неотложной медицинской необходимости;

1.5.2. для закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми и прочими услугами, а также для времяпровождения на свежем воздухе;

1.5.3. для присутствия на похоронах близких родственников.

1.6. Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства лица, указанные в подпунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего решения, должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS бесплатный). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих двух индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

1.6.1. Цифра 1 — в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

1.6.2. Цифра 2 — в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа), для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

1.7. Идентификационная информация заключается в следующем:

1.7.1. Для граждан Азербайджанской Республики — номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

1.7.2. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, — серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111).

1.7.3. Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, — номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111).

Образец: для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов повседневного спроса, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

1.8. В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

1.9. Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

1.10. В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.