Стали известны подробности приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани после обстрелов иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский военнослужащий. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По информации агентства, после атаки 27 декабря 2019 года на иракскую базу, где размещаются американские контрактники, Трамп приказал ближайшему кругу своих помощников спланировать атаку на генерала Сулеймани. В частности, разработкой плана занимался помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, помощник исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, а также вице-президент Майкл Пенс. Подготовка к операции велась по закрытым каналам связи.

Помимо ближайших советников, в планирование атаки были вовлечены некоторые члены Совета национальной безопасности. При этом Белый дом принял решение не уведомлять Конгресс США о предстоящей операции из соображений безопасности. Министерство внутренней безопасности США было уведомлено о ликвидации Сулеймани уже после проведения операции.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга сообщило, что Дональд Трамп мог отдать военным распоряжение о ликвидации Сулеймани еще два месяца назад. (ТАСС)