Стали известны первые результаты расшифровки самописца сбитого украинского самолета

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Тегеране пассажирского лайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин в пятницу, 24 июля.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса — ИФ) PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — написал он в Twitter.

Расшифровывать «черные ящики» начали 21 июля. К процессу были привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Накануне в Бюро исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции сообщили, что расшифровка завершена.

По словам Енина, невозможно спрогнозировать, сколько будет продолжаться техрасследование.