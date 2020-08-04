Стали известны основные темы работы СБ ООН в августе

Противостояние угрозам терроризма и пандемии коронавирусной инфекции станет центральной темой работы Совета Безопасности (СБ) ООН в августе. Об этом сообщил в понедельник в ходе видеоконференции постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе.

«С учетом того, что пандемия коронавируса все еще продолжается, мы считаем необходимым обсудить эту тему. Дискуссия в продолжение недавно принятой резолюции Совета по COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание — прим. ТАСС) пройдет 12 августа», — сказал постпред. «В ходе этой встречи выступят генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, а также бывший глава организации Пан Ги Мун», — уточнил он. (ТАСС)