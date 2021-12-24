Стал известен состав азербайджанской делегации, которая встретилась в Москве с представителями общественности Армении.

Как сообщил московскому корреспонденту АПА дипломатический источник, во встрече, состоявшейся 23 и 24 декабря в российской столице, приняли участие ректор Бакинской Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

Отметим, ТАСС распространил информацию о том, что 23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.