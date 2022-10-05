Стали известны имена и звания 18 человек, чьи уголовные дела по ”Тертерскому делу » были прекращены на реабилитирующих основаниях.

Об этом сообщил его адвокат Расул Джафаров.

По словам адвоката, эти лица были приговорены к лишению свободы по различным статьям.

После возобновления расследования по «Тертерскому делу» была доказана их невиновность:

Полковник-лейтенант Сеймур Хидаятов;

Полковник-лейтенант Рамин Мустафаев;

Майор Эльшан Хамыев;

Майор Джавид Агаев;

Капитан Эльмар Аллахвердиев;

Капитан Эльвин Халилов;

Капитан Зия Гурбанов;

Капитан Саддам Гулиев;

Капитан Башир Мамедов;

Старший лейтенант Эльвин Рафиев;

Старший лейтенант Сабир Алиев;

Старший лейтенант Юсиф Асадов;

Лейтенант Асад Манджанов;

Прапорщик Тураб Керимов;

Сверхсрочник Замиг Сафаров;

Сверхсрочник Реджаб Теймуров;

Сверхсрочник Бахруз Новрузов;

Сверхсрочник Эйюб Мамедов.

Напомним, что несколько дней назад Верховный суд отменил последнее кассационное решение в отношении еще 18 человек, обвиняемых по «Тертерскому делу», направив на повторное рассмотрение.