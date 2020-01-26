Стали известны детали предлагаемой Трампом «сделки века» по Палестине

Президент США Дональд Трамп даст четыре года для подготовки к реализации «сделки века», в течение которого для Палестины будут, по словам американского лидера, «открыты двери», сообщило РИА Новости со ссылкой на газету «Едиот Ахронот».

Ранее глава Белого дома заявил, что план ближневосточного урегулирования будет оглашен до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Президент США Дональд Трамп намерен дать срок для подготовки к реализации плана длительностью четыре года, в который будет еще открыта дверь для палестинцев, которые продолжают отказываться от программы», – пишет израильское издание.

Уточняется, что в этот период Израиль сможет строить жилье в рамках уже существующих проектов в еврейских поселениях, но не сможет расширяться за пределы нынешних границ.