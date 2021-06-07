Стала известна дата суда по уголовному делу членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступные действия на территории Азербайджана — Серобяня Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича, Карапетяна Юри Тиграновича.

Как сообщает АПА, подготовительное заседание по уголовному делу в отношении 14 человек в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 10:00 16 июня.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Афгана Гаджиева