Стал известен настоящий возраст самой пожилой пенсионерки Азербайджана

После проведения верификации возраста жительницы Лянкярана Тамам Азизовой, в удостоверении личности которой указан 1890 год рождения (131 год), выяснилось, что эта цифра сильно преувеличена.

Об этом Trend заявила заместитель директора Лянкяранского регионального научного центра Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии долголетия Института физиологии, доктор философии по биологии Севиндж Гусейнова.

По ее словам, верификация возраста Т.Азизовой была проведена в 2014 году.

«В ходе проверки выяснилось, что возраст женщины сильно преувеличен. В настоящее время ее реальный возраст должен составлять 95 лет. Это можно выявить, если внимательно послушать интервью с ней. Т.Азизова родилась в Джалилабаде, но родом из Ярдымлы», — сказала С.Гусейнова.

Ранее Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) сообщил, что самой пожилой пенсионеркой Азербайджана является Тамам Азизова, родившаяся в 1890 году.