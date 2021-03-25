США заявили об угрозе от программы разработки вооружений КНДР после ракетных пусков

Представитель Индо-Тихоокеанского командования Майк Кафки прокомментировал пуск двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, командование проинформировано о произошедших пусках ракет КНДР.

Он отметил, что произошедшее указывает на угрозу, которую программа разработки вооружений Северной Кореи представляет для соседних стран и мирового сообщества.

«Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами», — сказал Кафки.