Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило российских военных в «непрофессиональных и небезопасных манёврах» по отношению к американским беспилотникам на северо-востоке Сирии.

Согласно сообщению CENTCOM, которое приводит телеканал CNN, в среду утром по местному времени российские истребители перехватили три американских аппарата MQ-9 Reaper, когда те отслеживали цели, связанные с террористической группировкой «Исламское государство».

По данным американского командования, которое, как отмечается, обнародовало запись инцидента, российские самолёты выпустили перед дронами парашютные ракеты, а один из пилотов, приблизившись, включил перед американским беспилотником «форсажную камеру». Всё это затруднило управление аппаратами.

Командующий CENTCOM Алексус Гринкевич подчеркнул, что действия российских пилотов нарушили «установленные нормы и протоколы».

В свою очередь замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил в среду, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Слова Гуринова приводит ТАСС. (svoboda.org)