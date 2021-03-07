США заявили о готовности в подходящий момент нанести ответный удар после атаки в Ираке

Вооруженные силы США в случае необходимости нанесут в подходящий момент ответный удар после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой Соединенными Штатами. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC министр обороны США Ллойд Остин.

Ведущая поинтересовалась у главы Пентагона, выяснило ли американское руководство, кто стоит за недавней атакой и следует ли ожидать от США ответных мер. «Мы хотим убедиться в том, что точно установили, кто стоит за этим, — указал Остин. — Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя». «Мы нанесем удар, если посчитаем, что это необходимо, в то время и в том месте, которые выберем сами», — заключил он.

В пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в министерстве обороны пока не приняли решения относительно того, будут ли они наносить какой-либо ответный удар после обстрела иракской военно-воздушной базы. По его словам, при принятии подобных решений Пентагоном «учитывается множество факторов».(ТАСС)