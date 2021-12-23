Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не планируют агрессивных действий в отношении России. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, дипломатический контакт между США и Россией является «хорошим признаком».

«Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России.