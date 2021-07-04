Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 40 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.

Согласно источникам агентства, колонна из 45 грузовиков и бензовозов с пшеницей и нефтью выехала из сирийской провинции Эль-Хасаке на север Ирака через незаконно действующий пограничный КПП «аль-Валид».