США выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

При этом в нем говорится, что США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

Блинкен сообщил, что экспорт из Соединенных Штатов в поддержку коммерческого космического сотрудничества «будет ограничен» после переходного периода, который будет длиться полгода.

Он отметил, что «определенные исключения» из данных санкций будут сделаны «в поддержку правительственного [то есть межгосударственного] космического сотрудничества».

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным.

США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.