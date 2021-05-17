США выступили за «конструктивный» способ разрешить палестино-израильский конфликт

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «тихую и интенсивную дипломатию» с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об это сообщают РИА «Новости».

«В данный момент мы считаем, что переговоры за закрытыми дверями, использование важных стратегических партнерских отношений с Израилем и другими странами в регионе – самый конструктивный способ», — ответила Псаки на вопрос о том, почему Вашингтон отказывается выступить с призывом к прекращению огня, как это делают его партнеры.

Представитель администрации США также подчеркнула, что целью Вашингтона является «скорейшая деэскалация» напряженности в регионе, а в конечном итоге — разрешение конфликта посредством принципа сосуществования двух государств. По ее словам, Соединенные Штаты видят своей целью урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.