Соединенные Штаты выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, невзирая на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия — Африка.

Я очень ясно говорила <…>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <…> Мы хотим видеть это», — сказала представитель главы администрации США, отвечая на просьбу прокомментировать выраженную Москвой готовность заместить поставки украинского зерна.

«Это решение. Это ответ», — утверждала Жан-Пьер, имея в виду возможное восстановление черноморской зерновой инициативы. «Вот к чему мы продолжим призывать», — отметила пресс-секретарь.

Как заявил в упомянутой статье Путин, Россия в 2023 году вновь ждет рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. Статья была опубликована в преддверии второго саммита и экономического форума Россия — Африка, которые запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. (ТАСС)

