США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

В публикации не уточняется, о каких именно ракетах идет речь. По данным агентства, очередной транш также будет включать другие боеприпасы и вооружения.

Ранее Пентагон объявил, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд.

Новый пакет будет включать в себя боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.