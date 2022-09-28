Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Пентагона.

Кроме того, как отмечается в тексте, в пакет включены 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг $16,2 млрд, а с начала президентства Джо Байдена — $16,9 млрд.