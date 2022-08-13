Соединенные Штаты предоставили Афганистану $150 млн через три структуры ООН, сообщил в субботу вечером специальный представитель США Томас Уэст, передает «Интерфакс«.

«Мы (…) настойчиво работаем над преодолением экономического кризиса в Афганистане. (…) 150 миллионов долларов помогут решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, удержать афганских детей в школе и расширить права и возможности женщин и девочек», — сообщил Уэст в соцсети.

По его словам, США выделили Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций $80 млн, детскому фонду ООН — ЮНИСЕФ $40 млн, $30 млн — структуре «ООН-женщины».