В Нью-Йорке судья выдал ордер на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которые находятся в собственности и под контролем российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщает издание»Голос Америки«со ссылкой на Министерство юстиции США.

Отмечается, что общая стоимость самолетов превышает 400 миллионов долларов. Олигарх владеет ими через ряд компаний-оболочек из Кипра, Джерси и Британских Виргинских островов.

«Эти богатые россияне помогли создать среду, которая позволила России вести смертоносную войну в Украине. Арест их ценного имущества, включая эти два самолета является одним из путей, которым правительство США привлекает к ответственности тех, кто нарушает законы США и поддерживает попытку России завоевать суверенную страну. Наша работа только началась, и мы не отступим», – заявил заместитель директора ФБР Майкл Дрисколл.

В Министерстве юстиции США добавили, что поставка самолетов была осуществлена с вероятным нарушением санкций США против России: Boeing, который сейчас находится в ОАЭ, был доставлен в Россию 4 марта 2022 года без соответствующего разрешения. А Gulfstream, который находится в России, был доставлен туда без разрешения 12 и 15 марта 2022 года.

Как известно, Абрамович не входит в санкционный список США, но находится под санкциями других стран, включая Великобританию.