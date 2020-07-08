CША объявили санкции против китайских чиновников из-за Тибета

Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении официальных лиц КНР, причастных, по мнению властей США, к ограничению доступа иностранцев в Тибет.

Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник госсекретарь Майкл Помпео.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые в значительной степени причастны к разработке или осуществлению политики, связанной с доступом иностранцев в районы Тибета», — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента. Санкции вводятся в рамках Закона о взаимном доступе в Тибет от 2018 года (Reciprocal Access to Tibet Act of 2018).

Как утверждает Помпео, «Пекин продолжает систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие районы Тибета американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов, туристов, тогда как чиновники КНР и другие граждане пользуются гораздо большим доступом в США».

«Доступ в районы Тибета все более важен для региональной стабильности, учитывая нарушения там прав человека Китаем, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды близ истоков главных рек Азии», — считает госсекретарь.

Он подчеркнул, что США намерены продолжать «работу по содействию устойчивому экономическому развитию, сохранению окружающей среды и [улучшению] гуманитарных условий» в интересах жителей Тибета. «Мы остаемся привержены поддержке значительной автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав, а также сохранению уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности», — заявил Помпео, отметив, что администрация США будет работать с Конгрессом страны над обеспечением для американцев «полного доступа в районы Китая, в том числе в Тибетский автономный район».