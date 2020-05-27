США вводят сакции против главных иранских ядерщиков

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вводит санкции против двух руководителей иранской ядерной программы. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уведомил, что санкционные меры будут применены к Маджиду Агаи и Амджаду Сазгару.

Как отметил Помпео, эти иранские ученые должны сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения (ядерного оружия и материалов. – прим. ред.), либо рисковать оказаться под санкциями.

По словам главы американского Госдепа, продолжающаяся ядерная эскалация Ирана ясно указывает на то, что такое «сотрудничество должно быть прекращено».

«Дальнейшие попытки ядерного вымогательства только усилят давление на режим», — добавил Помпео. (Газета.Ру)