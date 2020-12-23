США ввели новые санкции против Беларуси

США внесли в санкционные списки Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряд силовых подразделений, говорится на сайте американского минфина.
В списки также попали отряд КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета, минский отряд милиции особого назначения.
Санкции «направлены на физических и юридических лиц, ответственных за или принимавших участие в действиях или политике, подрывающих демократические процессы в Беларуси», говорится на сайте минфина.(РИА Новости)