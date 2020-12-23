США ввели новые санкции против Беларуси

США внесли в санкционные списки Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряд силовых подразделений, говорится на сайте американского минфина.
В списки также попали отряд КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета, минский отряд милиции особого назначения.
Санкции «направлены на физических и юридических лиц, ответственных за или принимавших участие в действиях или политике, подрывающих демократические процессы в Беларуси», говорится на сайте минфина.(РИА Новости)
| 2020-12-23T19:58:12+04:00 23 декабря 2020, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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