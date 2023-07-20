США ввели новые антироссийские санкции.

Как передает ТАСС, списки были опубликованы в четверг Министерством финансов США.

Сообщается, что под санкции подпали бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, замминистра энергетики Павел Сниккарс, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов и др.

В «черных списках» отныне еще больше звезд российской эстрады, представители ЧВК «Вагнер», чиновники и российские платежные системы. В то же время Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова по просьбе миллиардера Ричарда Брэнсона.

Ограничения также распространяются на ряд россиян, участвующих в разработке, производстве и цепочке поставок беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Кроме того, под ограничения попали российский продюсер Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян и глава Минкульта РФ Ольга Любимова, говорится на сайте правительства Канады. Санкции наложены на платежные системы «Мегафн», МТС, «Теле2», «Билайн» и банк «Тинькофф» и Московского общества казаков.