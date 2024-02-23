Американская компания Intuitive Machines провела успешную лунную миссию: ее робот «Одиссей» благополучно приземлился недалеко от южного полюса Луны. Это первый подобный проект, проведенный на коммерческой основе.

«Мы можем подтвердить, что наше оборудование без сомнения находится на поверхности Луны, и мы получаем сигнал», — заявил руководитель полета Тим Крейн.

По словам экспертов, это важный момент не только для будущего коммерческого использования космоса, но и для космической программы США в целом.

США не достигали успеха в освоении Луны более 50 лет, с момента последнего пилотируемого полёта в рамках программы «Аполлон» в 1972 году. Тогда экипажу удалось оставить в грунте Луны специальное оборудование.

Сейчас космическое агентство НАСА заплатило компании Intuitive Machines за возможность оснастить робот «Одиссей» шестью различными модулями. По словам представителя НАСА Билла Нельсона, удачный запуск Intuitive Machines — не просто успех, а триумф.