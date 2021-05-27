В преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США уведомили РФ что не будут возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом пишетAssociated Press.

«Американские официальные лица заявили, что заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила российской стороне, что администрация США решила не возвращаться в Договор по открытому небу», — пишет издание.

Ранее Госдума в рамках пленарного заседания денонсировала Договор по открытому небу (ДОН). 11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора. (Газета.Ру)