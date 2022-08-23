США намерены усилить давление на Китай, Индию и другие страны, которые помогают России обходить западные санкции и тем самым получать значительные доходы в бюджет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что после введения мощных санкций против России Белый дом поставил себе цель закрыть все лазейки для их обхода. Помимо давления на нейтральные страны, Вашингтон также намерен усилить борьбу с компаниями и «российскими олигархами», которые выступают посредниками между российскими властями и иностранными фирмами для обхода ограничений.

Вашингтон рассчитывает, что все упомянутые меры позволят ударить по доходам Москвы и снизить ее военный потенциал. (gazeta.ru)