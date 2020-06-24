США усиливают свое присутствие в Польше – к чему готовятся американцы?

В последнее время США все больше и больше усиливают свое военное присутствие в восточной Европе, особенно в Польше. При этом много вопросов вызывает факт того, что Варшава сама требует у Вашингтона данного усиления.

О том, какие процессы сейчас идут в восточной Европе, а также почему нужно усиление военного присутствия США в Восточной Европе в условиях отсутствия реальной войны с Россией, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих. В целом нужно сказать, что США и НАТО в последнее время усиливают свое военное присутствие в этой стране. Чем вызвано такое военное усиление Польши со стороны США?

— Официальный Вашингтон действует по принципу поговорки «куй железо, пока горячо». В чем смысл этого «горячего железа»? Во-первых, в Польше действительно пока, к сожалению, развиваются антироссийские и русофобские настроения, включая и миф о пресловутой «российской угрозе». Полагаю, что подобные настроения формируются не без участия заокеанских идеологов – продолжателей дела Збигнева Бжезинского.

Во-вторых, официальная Варшава всё больше вступает в конфликтные отношения с руководством Евросоюза, в особенности по вопросам миграционной политики. Остроту конфликта с одним из лидеров – официальным Берлином — добавил вопрос строительства 2 ветки «Северного потока», основным выгодоприобретателем которого становится ФРГ. Кроме этого Германия, получая из России природный газ, становится мощной и влиятельной энергетической державой в Европе. Именно это обстоятельство вызывает совместное опасение и недовольство у США и Польши.

В-третьих, в самих США сложным остается не только социально-политическая ситуация. Есть большой риск крупных макрорегиональных природных стихийных бедствий в виде пробуждения супервулкана Йеллоустоун, которое может произойти в ближайшее время. Вследствие этой катастрофы, по заявлению ученых, будет уничтожено около 70% территории США. По мнению вулканологов, при возможном взрыве, магма под высоким давлением поднимется высоко в небо, а пепла будет настолько много, что он покроет 3-метровым слоем поверхность земли на расстоянии 1600 км.

Большая вероятность того, что в результате десятки миллионов людей погибнут, а территория станет непригодной для жизни из-за высокого уровня радиации. Положение на сегодня такое – лава приблизилась к поверхности земной коры так близко, что почва поднялась уже на целых 1,5 м. Интересен факт, что в некоторых зонах Йеллоустоуна можно почувствовать тепло магмы без помощи каких-либо приборов. Это в очередной раз доказывает, что извержение вулкана действительно может начаться в любой момент.

— В условиях, когда нет войны в Европе, и когда Россия не намерена воевать, зачем нужно усиление военного присутствия Польши?

— Во-первых, американские и остальные натовские войска из Польши можно быстро перебросить на Украину, в Прибалтику, в страны Северной Европы. Кроме этого, оказывать давление на Калининградскую область России, приграничную территорию Республики Беларусь и, не дать российским и белорусским войскам замкнуть Сувалкский коридор. Последняя относится, по моему мнению, к мифическим, то есть выдуманным угрозам, так как с военной точки зрения, такой коридор весьма быстро будет ликвидирован войсками лишь Польши и Прибалтики, даже без участия остальных войск НАТО. И, конечно, Россия и Беларусь не собираются воевать с Польшей и Прибалтикой. У нас других забот хватает (защита большой территории страны, освоение Арктики, борьба с терроризмом в Сирии, противодействие экстремизму на территории самой России, ликвидация новой коронавирусной инфекции и т.д.).

Во-вторых, американские войска в Польше позволяют контролировать политические процессы в странах Восточной и Центральной Европы и оказывать влияние на общеевропейские политические процессы. Например, не дать Германии и Франции создать полноценную общеевропейскую армию с участием все тех же стран Восточной, Центральной и, пожалуй, Северной Европы.

В-третьих, с учетом фактора пробуждения супервулкана Йеллоустоун, удержание территории для возможного размещения в контролируемых зонах войсками США представителей американской политической элиты. При этом, речь идет о создании условий, когда представители высших слоев США прибыли на территорию Польши и, возможно, Украины, в качестве хозяев, а не в статусе беженцев, просящих крова. Кстати, есть подозрение, что именно в этих целях и затевался в Незалежной так называемый «ЕвроМайдан».

-Можно ли сказать, что Польше заведомо надо готовиться к военному обострению с Россией?

— Нет. Уверен, что с официальной Варшавой со временем Россия восстановит нормальные отношения, и даже улучшит в разы, по сравнению с «докрымским» периодом. В настоящее время в польском обществе очень много людей, которые не поддаются на русофобские лозунги и чтят ценности российско-польской дружбы и сотрудничества. Уверен, что их количество будет только расти, в том числе и в среде польской политической элиты.