Соединенные Штаты в разговорах с турецкой стороной говорили им о том, что американский Конгресс может намного благосклоннее отнестись к продаже Анкаре истребителей F-16, если бы Турция одобрила прием Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, перадает ТАСС.

Как отметила замгоссекретаря, администрация США согласна, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

Она отметила, что протоколы о присоединении этих стран к альянсу ратифицировали все, за исключением Венгрии и Турции.

По ее словам, данный вопрос поднимается в каждом разговоре Анкары с Вашингтоном.

«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзником, <…> что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к продаже F-16) намного более благосклонно после ратификации [Турцией протоколов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО]», — рассказала Нуланд.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16.