В эти минуты 79 из 100 членов Сената США (верхняя палата Конгресса) выступили против начала рассмотрения резолюции, запрещающую продажу Турции истребителей F-16. Данный документ, предложенный сенатором-республиканцем Полом 5 февраля, не был обсужден даже на уровне комитета по международным отношениям.

23 января парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении в НАТО и затем она была утверждена Эрдоганом. 26 января Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и Пентагон уведомил Конгресс об этом в тот же день.

В течение последующих двух недель Конгресс не предъявил возражений против сделки, что привело к снятию всех препятствий на пути к продаже Турции F-16.