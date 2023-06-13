Потери в технике, которые Украина терпит в ходе контрнаступления, быстро перекроют союзники Киева. Во вторник США срочно выделят новый пакет военной помощи на $325 млн, пишет журналистка «Голоса Америки» Карла Бэбб со ссылкой на неназванного чиновника из Минобороны США.

Взамен потерянных во время контрнаступления машин Украине будут предоставлены новые бронемашины Stryker и Bradley. Кроме того, США предоставят боеприпасы для систем ПВО NASAMS и установок HIMARS. Помощь будет выделяться по механизму Presidential Drawdown Authority или непосредственно с военных складов США.

Украина потеряла около 17 БМП Bradley в первые несколько дней наступления. Многие из машин были повреждены и оставлены, а не уничтожены. Это 15,5% от 109 машин, поставленных Вашингтоном. Bradley перевозит до 10 пехотинцев и поддерживает их огнем.

Помимо этого, ВСУ лишились трех американских колесных бронеавтомобилей Oshkosh и четырех немецких танков Leopard, из которых два были уничтожены и два – покинуты, следует из данных нидерландского сайта Oryx, который ведет подсчет документально подтвержденных потерь техники. (moscowtimes.ru)