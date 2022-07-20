Соединенные Штаты полагают, что возможная продажа Ираном беспилотников или других военных систем России представляет собой «плохую идею» и советует воздержаться от подобных шагов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для журналистов по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации помощи Киеву.

«Мы бы советовали Ирану этого не делать. Мы думаем, что это по-настоящему плохая идея», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

11 июля помощник президента США по национальной безопасности Салливан предположил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Кроме того, по его информации, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников, а первые этапы обучения должны начаться уже в начале июля.