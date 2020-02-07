США сообщили об уничтожении лидера группировки «Аль-Кайда» на Аравийском полуострове

Дональд Трамп заявил, что США уничтожили Касима аль-Райми, лидера исламистской террористической группировки «Аль-Кайда» на Аравийском полуострове (АКАП). Это, по словам президента, произошло во время контртеррористической операции в Йемене, сообщает Голос Америки.

«Под властью Райми, АКАП невообразимо жестоко действовал в отношении мирных йеменцев, и стремился совершать и вдохновлять многочисленные атаки против Соединенных Штатов и наших сил», — сказал президент.

«Его смерть еще больше ослабляет АКАП и всемирное движение “Аль-Кайды”, приближая нас к уничтожению угрозы, которую эти группировки представляют для нашей национальной безопасности», — сказал Трамп, не уточнив, когда именно был убит Райми.

США считают АКАП одним из наиболее смертоносных «филиалов» сети «Аль-Кайда», основанной Осамой бин Ладеном.

Судя по сообщениям из Йемена, Райми был убит несколько дней назад во время обстрела в городе Мариб, совершенного беспилотником. Reuters не удалось подтвердить эту информацию.

Один из представителей йеменских властей сообщил Reuters, что Мариб действительно был обстрелян беспилотником, однако Райми в числе погибших не значится.