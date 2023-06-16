Администрация президента Джо Байдена согласилась с тем, что после окончания войны с Россией Украина сможет вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ), пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. С такой инициативой ранее выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам источника, если идею одобрят другие члены блока, это положит конец дебатам о том, что НАТО предложит Киеву в ответ на требования об ускоренном вступлении в альянс.

Позицию Байдена об упрощенном порядке для Украины подтвердили два источника портала Axios, знакомые с ходом обсуждений. Ранее американский президент, как и канцлер Германии Олаф Шольц, не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в 2008 году, о том, что Украина «когда-нибудь» присоединится к альянсу. Однако благодаря усилиям нескольких членов блока в Восточной Европе, Байден согласился продемонстрировать, что стандартных барьеров на пути к вступлению для Киева не будет.

По данным собеседников издания, Столтенберг также указал президенту США на то, что Украина достигла прогресса в этом вопросе, и ей не нужно соблюдать ПДЧ, через который в свое время прошли все восточноевропейские страны-члены: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Программа ПДЧ действует с 1999 года. Сейчас в ней участвует Босния и Герцеговина. План действий по членству, который Украина не получила до сих пор, предполагает конкретные критерии и реформы, его выполнение может растянуться на годы и даже десятилетия.

3 июня глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен вступить в НАТО без ПДЧ, поскольку этот механизм «себя изжил». Он также отметил, что защитить евроатлантическое пространство без украинского государства невозможно. Последняя из присоединившихся к НАТО стран, Финляндия, также не имела своего ПДЧ. (moscowtimes.ru)