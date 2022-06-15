Правительство США увеличило финансирование трех технологических компаний с начала войны России в Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, финансирование сосредоточено на трех фирмах, которые строят виртуальные частные сети (VPN) — nthLink, Psiphon и Lantern — и предназначено для поддержки резко возросшего числа их российских пользователей.

VPN помогают скрывать личность и изменять местоположение в сети, чтобы обойти географические ограничения на контент или государственную цензуру.

Агентство Reuters побеседовало с руководителями всех трех VPN и изучило документы о финансировании сервисов. С 2015 по 2021 год они получили 4,8 млн долларов. С февраля их общий объем финансирования увеличился почти вдвое — это стало следствием беспрецедентного роста спроса на VPN в России.

Финансирование проходит через Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Оно курирует поддерживаемые американским правительством вещательные компании, включая «Голос Америки»* и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*. Также деньги поступают через базирующуюся в Вашингтоне Open Technology Fund (OTF), которая полностью финансируется правительством США.