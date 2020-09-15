США сняли рекомендацию для своих граждан не посещать Китай из-за пандемии

Госдепартамент США пересмотрел рекомендацию для американских граждан не посещать Китай, которая ранее была введена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что уровень предупреждения был понижен с четвертого, который рекомендует не посещать КНР, до третьего. Американцам теперь рекомендовано пересмотреть планы посещения.

Как отметили в ведомстве, в Китае восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ.

«Сообщается также и о других улучшениях условий», — указывается в заявлении.