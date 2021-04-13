США считают провокационным намерение Ирана обогащать уран до 60%

Соединенные Штаты считают, что намерение Ирана начать обогащение урана до уровня 60% носит провокационный характер и ставит под сомнение приверженность Тегерана переговорам, направленным на урегулирование его ядерной проблемы. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы серьезно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%. Группа «пять плюс один» должна одним голосом отвергнуть это. Данный шаг поставит под сомнение серьезность Ирана применительно к ядерным переговорам, подчеркивает императив возвращения к взаимному соблюдению СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий — прим. ТАСС)», — заявила официальный представитель американского лидера.