Военно-воздушные силы США перебросили в Польшу уже 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor для усиления миссии НАТО в регионе и защиты восточного фланга альянса.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно в ходе брифинга на 32-й тактической авиабазе в городе Ласк, где дислоцированы машины.

По информации командира 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США Майкла Кендалла, 12 самолетов не участвуют ежедневно в полетах, но регулярно появляются в европейском воздушном пространстве. По его словам, недавно состоялись тренировочные полеты над Словакией, Эстонией, побережьем Балтийского моря, полеты до Германии и на юг Европы.

«Основой нашей миссии в Польше и на восточном фланге являются совместные учения и тренировки наших партнеров. Целью этих действий является защита европейских стран НАТО», — сказал Кендалл.

На базе в Ласке, помимо 12 истребителей, сейчас дислоцированы около 300 представителей американских ВВС.