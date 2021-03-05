США рассматривают введение дальнейших мер против «Северного потока — 2»

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США рассматривают введение дальнейших мер против «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в санкционный список были внесены судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» по итогам февральского доклада конгрессу.

«Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции», — подчеркнул Прайс.

По его словам, если госдеп выявит со стороны организаций, участвующих в строительстве, деятельность, которая подлежит введению ограничительных мер, то он представит эту информацию в следующем докладе.

Прайс уточнил, что ожидается, что доклад будет представлен в мае 2021 года.