США расширили список санкций по Ирану

Соединенные Штаты включили в санкционный список по Ирану еще 45 иранцев и одного ливанца, а также четыре компании. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, передает ТАСС.

«Управление вводит санкции против иранской кибергруппы, которая включает 45 граждан и одну компанию. Скрываясь за компанией Rana Intelligence Computing Company, иранское правительство долгие годы использует вредоносное программное обеспечение для преследования иранских диссидентов, журналистов и международных компаний», — утверждается в тексте. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, власти Ирана используют «разведку для преследования невинных граждан и компаний, для продвижения своей дестабилизирующей повестки в мире».

Рестрикции также касаются компаний, якобы связанных с движением «Хезболлах». «Санкции вводятся в отношении двух ливанских компаний Arch Consulting и Meamar Construction, которыми владеют <…> или руководят [представители] «Хезболлах», — отмечается в тексте.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американский санкционный список лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, иранская группа причастна к незаконным действиям в отношении 15 стран Ближнего Востока и Северной Африки, в отношении «сотни физических и юридических лиц в 30 государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки». «Мы продолжим выявлять подобную деятельность Ирана, заставим режим заплатить, пока он не прекратит дестабилизирующую повестку», — говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Помпео.

По его версии, санкции являются очередным напоминанием того, какой «риск представляет для международной кибербезопасности и своих граждан Иран». Как заявил Помпео, США «не ослабят усилий по выявлению данных угроз, защите страны, друзей и союзников».