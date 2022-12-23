В ее состав входят представители множества ведомств, в том числе из министерств обороны, юстиции, торговли, финансов и Госдепарамента. «Все на борт», – назвал инициативу один чиновник. Координирует деятельность Совет национальной безопасности, а ведется она в рамках, как сказал высокопоставленный представитель президентской администрации, «всеобъемлющего подхода» по отношению к Ирану – от его ядерной программы до все более активного участия в войне с Украиной.

В администрации президента Джо Байдена создана многочисленная рабочая группа, изучающая, как электронные компоненты из США и других западных стран попадают в иранские дроны, которыми Россия бомбит Украину. Об этом CNN рассказали чиновники, знакомые с работой группы.

Однако вопрос с дронами стоит наиболее остро, учитывая огромное количество в них американских компонентов, многие из которых были выпущены в последние пару лет.

В США действуют жесткие меры экспортного контроля, которые должны не допустить попадания в Иран микроэлектроники и передовых технологий, а также коммерческих компонентов, которые могут быть использованы для изготовления оружия. Но анализ сбитых над Украиной дронов показывает, что в них содержатся детали, не подпадающие под ограничения, которые можно купить в интернете и доставить в Иран через третьи страны. В частности, октябрьский доклад вашингтонского Института науки и международной безопасности показал, что часть компонентов могла поступать из Китая, где местные компании делали копии западных деталей.

В ноябре британская расследовательская организация Conflict Armament Research определила, что 82% компонентов проанализированных ею иранских дронов было производно компаниями, расположенными в США.

Украинские военные специалисты выяснили, что из более чем 200 компонентов, найденных в рассмотренных ими беспилотниках, около половины сделано компаниями, расположенными в США, и почти треть – расположенными в Японии. В их числе – подразделения немецкой Infineon Technologies и американской Microchip Technology.

В некоторых дронах были найдены процессоры Texas Instruments и двигатель производства австрийской фирмы, которая принадлежит канадской Bombardier Recreational Products, пишет CNN со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины и человека, знакомого с расследованием в США.