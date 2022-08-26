Соединенные Штаты и Индия провели конструктивные обсуждения предложения об ограничении цен на российскую нефть, заявил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Голос Америки.

Индия и Китай увеличили закупки нефти у России после вторжения в Украину по цене ниже рынка, в то время как западные санкции подтолкнули глобальную инфляцию к самому высокому за последние годы уровню и нанесли ущерб доходам европейских и американских компаний, связанных с торговлей российской нефтью.

Страны «Большой семерки» стремятся ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти.

«У меня был очень конструктивный разговор с моими индийскими коллегами о предложении о верхнем ценовом пределе, я также много беседовал с представителями индийского бизнес-сектора», – сказал Адейемо в Нью-Дели в пятницу, выступая на пресс-конференции.

Предложение ограничить цены на российскую нефть направлено на сокращение доходов от продажи нефти, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину, и в то же время обеспечить достаточное мировое предложение по доступным ценам, сказал Адейемо.

«Это позволит по-прежнему использовать европейские и американские сервисы… для закупки и транспортировки российской нефти», – сказал он.

Адейемо сказал, что борьба с инфляцией является приоритетом для Соединенных Штатов и что страна также хочет обеспечить адекватное снабжение мировых рынков нефти.

«Мы очень обеспокоены тем, что 5 декабря доступ к российской нефти для всего мира уменьшится, что потенциально может привести к повышению цен», – сказал Адейемо.