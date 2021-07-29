«США призывают Азербайджан и Армению как можно скорее вернуться к переговорам».

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя недавнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе.

«США осуждают растущую напряженность на международной границе между Арменией и Азербайджаном в последнее время. Мы призываем Армению и Азербайджан соблюдать обязательства по прекращению огня и предпринять срочные шаги для деэскалации ситуации», — сказал Нед Прайс.

По его словам, продолжающаяся напряженность вдоль армяно-азербайджанской границы еще раз доказывает, что всесторонний план решения всех проблем может обеспечить нормализацию отношений между двумя странами и мирное сосуществование народов региона.(APA)