США призвали все страны бороться с дезинформацией о вакцинах

Новая американская администрация призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах. С таким заявлением выступил в среду на виртуальном заседании Совета Безопасности ООН по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией нового коронавируса, госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы также призываем все страны бороться с дезинформацией о вакцинах. Если мы не будем [этого делать], то серьезным образом поставим под угрозу свою задачу», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, он вновь высказался за то, чтобы все страны безотлагательно предоставляли друг другу и специализированным международным организациям сведения об эпидемиях. «Чтобы лучше понять обстоятельства возникновения нынешней пандемии и подготовиться к следующей, все страны должны предоставить все данные о первых днях каких бы то ни было вспышек [заболевания]. И в перспективе всем странам следует принимать участие в транспарентном <…> процессе в целях предотвращения кризисов в области здравоохранения и реагирования на таковые, чтобы мировое сообщество могло делать как можно больше как можно скорее», — убежден Блинкен.

С его точки зрения, «транспарентность, обмен информацией, предоставление доступа международным экспертам должны быть отличительными чертами общего подхода к этому по-настоящему глобальному вызову».(ТАСС)