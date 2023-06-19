На встречах высокого уровня в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность провокационными действиями Китая вокруг Тайваня.

Об этом на брифинге по итогам состоявшихся в Пекине встреч сказал госсекретарь США Блинкен.

«На своих встречах я поднял вопрос об обеспокоенности Соединенных Штатов и других развивающихся стран провокационными действиями Китая вокруг Тайваня и в Восточно-Китайском море. Я подтвердил приверженность Соединенных Штатов политике «одного Китая» в отношении Тайваня, и заявил, что эта политика не изменилась. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы не поддерживаем односторонние действия какой-либо стороны по изменению статус-кво. Мы ждем нахождения мирного решения наших разногласий. Соединенные Штаты также привержены «Закону об отношениях с Тайванем», и хотим убедиться, что Тайвань обладает возможностью самообороны».