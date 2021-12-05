Министр обороны США Ллойд Остин в субботу заявил, что США привержены идее защиты территории Украины, но ушел от ответа на вопрос, считает ли Вашингтон возможным российское вторжение.

«Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, — сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. — Мы привержены защите суверенной территории Украины».

США продолжают рассматривать различные способы оказания помощи Украине по защите своей территории, заявил глава Пентагона.