США запустили в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих.
Как сообщает kommersant.ru, об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Планируется, что батальон, насчитывающий около 500 человек, вернется в зону боевых действий после пяти-восьми недель подготовки.
По словам Милли, учения включают работу с вооружением, артиллерийскими системами, танками и другой техникой, предоставленной Украине.
США уже реализовали программы подготовки для более 3100 украинских военнослужащих.