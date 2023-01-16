США запустили в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих.

Как сообщает kommersant.ru, об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Планируется, что батальон, насчитывающий около 500 человек, вернется в зону боевых действий после пяти-восьми недель подготовки.

По словам Милли, учения включают работу с вооружением, артиллерийскими системами, танками и другой техникой, предоставленной Украине.

США уже реализовали программы подготовки для более 3100 украинских военнослужащих.