Соединенные Штаты никогда не признают территории, присоединившиеся к России в ходе «мошеннических» референдумов и будут совместно с союзниками работать над ужесточением санкций в отношении РФ. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга помощник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По его словам, Россия «торопится» провести референдумы на освобожденных после «побед Украины на поле боя». Он назвал планируемое голосование «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности» Украины, утверждая, что его результаты «будут подвергаться манипуляциям».

«Позвольте мне пояснить. Этого еще не произошло, но, если это произойдет, Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на какие-либо части Украины <…> Мы однозначно отвергаем действия России и будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами над увеличением издержек для России и оказанием исторической поддержки Украине», — подчеркнул Салливан.

Как писал УНИАН, оккупанты собрались устроить фейкове голосование на территории «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Сообщают, что голосование на референдумах, вероятно, будет как очным, так и заочным – по почте.