Помощница главы Госдепа США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты предупредили правительство России о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной. Об этом сообщает Associated Press.

Она подчеркнула, что официальные представители России уже уведомлены Вашингтоном о «возможных последствиях» за «необычную военную активность» рядом с границей Украины.

«Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную обеспокоенность у США», — заявила Донфрид.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и осуждать любую агрессию России в отношении украинской стороны. (Газета.Ру)